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14.07 14:12   MIGnews.com

«ГарденМото»: садовая техника и оборудование к сезону

Сегодня рынок предлагает большой выбор садовой техники и оборудования для облегчения тяжелой работы на участке и превращения тяжкого труда в любимое увлечение на свежем воздухе.

Магазин GardenMoto предлагает вниманию покупателей широкий ассортимент современной техники для создания отличного ландшафтного дизайна и ухода за придомовым участком.
К сожалению, не у всех имеется возможность следить за новинками в области садового оборудования, акциями, скидками и бонусами, для этого есть мы.

Наш интернет магазин объявляет об обновлении ассортимента садовой и парковой техники к сезону в основных востребованных категориях товаров сельскохозяйственного оборудования и инвентаря.
Выбору покупателей представлены:

1. Техника для обработки почвы –культиваторы, рыхлители, ручной инструмент.
2. Техника для ухода за газоном – электрокосы, мотокосы, аккумуляторные и электрические газонокосилки, аккумуляторные ножницы для подрезки кустов, триммеры, аэраторы, скарификаторы.
3. Деревообработка, заготовка дров – бензопилы, электропилы, аккумуляторный инструмент.
4. Погружные насосы и насосные станции для полива и водоснабжения.
5. Генераторы, запасные части и расходные материалы для всех категорий оборудования.

В данный момент мы готовим витрину для приближающегося осенне-зимнего сезона, в котором будет представлен ассортимент бензиновых снегоуборщиков и другого актуального оборудования по доступным ценам. За новинками следите в новостной ленте нашей компании.

На нашем сайте https://gardenmoto.ru/ представлен каталог оборудования, где каждая единица техники представлена подробным описанием технических характеристик товара, ценами и выгодными предложениями.

Желающие смогут подробнее ознакомиться с предлагаемой техникой известных марок отечественных и зарубежных производителей: STIHL, HUSQVARNAMTD, AL-KO, WORX, PROFI, МИТРАКС, BLACK+DECKER и др., а также вы сможете изучить акции и скидки на инвентарь сада, хиты продаж сезона, узнать последние новости магазина, сравнить цены.
Покупайте универсальную, качественную и высокотехнологичную садовую технику и оборудование нового поколения к сезону в интернет магазине «ГарденМото» по низким ценам и получите приятную скидку на купленный товар.
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