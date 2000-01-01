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www.instagram.com 15.07 04:24   MIGnews.com

Бейонсе показала новорожденных деток

Известная певица Бейонсе опубликовала первое фото с новорожденными малышами Сэром Картером и Руми. Близнецы родились в середине июня, 14 июля им исполнился месяц.

Отметим, звезда зарегистрировала имена своих детей в качестве торговых марок.

На опубликованных ниже кадрах Бейонсе запечатлена с Картером и Руми на руках. Вокруг певицы выстроена цветочная композиция.

www.instagram.com

Бейонсе объявила о том, что ждет двойню, в феврале. Летом отец звезды рассказал журналистам, что его дочь стала матерью, однако сама артистка и ее муж Джей-Зи долго не подтверждали эту информацию.
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