15.07 04:24 MIGnews.com

Бейонсе показала новорожденных деток

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Известная певица Бейонсе опубликовала первое фото с новорожденными малышами Сэром Картером и Руми. Близнецы родились в середине июня, 14 июля им исполнился месяц.Отметим, звезда зарегистрировала имена своих детей в качестве торговых марок.На опубликованных ниже кадрах Бейонсе запечатлена с Картером и Руми на руках. Вокруг певицы выстроена цветочная композиция.Бейонсе объявила о том, что ждет двойню, в феврале. Летом отец звезды рассказал журналистам, что его дочь стала матерью, однако сама артистка и ее муж Джей-Зи долго не подтверждали эту информацию.