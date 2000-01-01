Фанатка Киркорова устроила "грязные танцы"

Фанатка Филиппа Киркорова устроила «грязные танцы» на его концерте, а Анапе. Соответствующее видео артист опубликовал в своем Instagram, сообщает rzn.info.
На кадрах видно, что во время исполнения песни «Я за тебя умру» женщина поднялась на сцену и начала танцевать, высоко задирая подол платья и показывая Киркорову нижнее белье. Отмечается, что это не первое подобное выступление поклонницы певца.
«И снова, вчера, на шоу „Я“ в Анапе, ОНА всех удивила, шокировала, развеселила, обескуражила… Королева Анапы», — написал артист под видео.