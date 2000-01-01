15.08 04:42 MIGnews.com

Прожившие вместе 65 лет супруги ушли из жизни вместе

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Даже смерть не смогла разлучила 91-летних Ника и Трис Эльдерхост, которые 14 августа в результате двойной эвтаназии одновременно ушли из жизни в нидерландском городе Дидам. Как сообщила газета Daily Telegraph, супруги прожили вместе 65 лет и умерли в кругу родных и близких."Они крепко поцеловались и, по их собственному желанию, отошли в мир иной, уверенно держась за руки", - говорит их дочь.На такое решение Эльдерхосты решились ввиду очевидных причин. За последние 5 лет здоровье и Ника и Трис значительно ухудшилось: он пережил частично парализовавший его инсульт, ей тоже стало тяжело передвигаться. К тому же, у женщины диагностировали деменцию, и, хотя ее признали вменяемой, после потери супруга она могла окончательно утратить ориентацию и попасть в дом престарелых."Это то, чего она страшно не хотела", — отметила вторая дочь Эльдерхост.