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Прожившие вместе 65 лет супруги ушли из жизни вместе | Фото: Thinkstock15.08 04:42   MIGnews.com

Прожившие вместе 65 лет супруги ушли из жизни вместе

Даже смерть не смогла разлучила 91-летних Ника и Трис Эльдерхост, которые 14 августа в результате двойной эвтаназии одновременно ушли из жизни в нидерландском городе Дидам. Как сообщила газета Daily Telegraph, супруги прожили вместе 65 лет и умерли в кругу родных и близких.

"Они крепко поцеловались и, по их собственному желанию, отошли в мир иной, уверенно держась за руки", - говорит их дочь.

На такое решение Эльдерхосты решились ввиду очевидных причин. За последние 5 лет здоровье и Ника и Трис значительно ухудшилось: он пережил частично парализовавший его инсульт, ей тоже стало тяжело передвигаться. К тому же, у женщины диагностировали деменцию, и, хотя ее признали вменяемой, после потери супруга она могла окончательно утратить ориентацию и попасть в дом престарелых.

"Это то, чего она страшно не хотела", — отметила вторая дочь Эльдерхост.
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