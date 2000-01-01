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Американские киноакадемики могут выгнать Харви Вайнштейна | Фото: David Shankbone/Flickr14.10 13:44   MIGnews.com

Американские киноакадемики могут выгнать Харви Вайнштейна

Вслед за должностью директора в собственной кинокомпании, местом в Британской академии кино и телевизионных искусств (и это не считая развода с супругой) одного из самых известных голливудских продюсеров Харви Вайнштейна могут исключить и из Академия кинематографических искусств и наук, вручающей "Оскар".

На 14 октября была назначена экстренная встреча управляющего совета, на которой киноакадемики обсудят обвинения в адрес продюсера и дальнейшие действия киноакадемии.

В опубликованном заявлении поведение, приписываемое десятками киноактрис Вайнштейну, назвали "отвратительным, ужасным и противоречащим этическим принципам и высоким стандартам академии и творческого сообщества, которое она представляет".

Кроме того, в этот же день состоится экстренная встреча Гильдии продюсеров Америки, на которой будет "рассмотрен вопрос о дисциплинарных разбирательствах и статусе членства" Вайнштейна, сообщил агентству AFP приближенный к профсоюзу источник.

Напомним, что о сексуальных домогательствах со стороны продюсера, помимо молодых актрис, уже сообщили такие именитые артистки, как Гвинет Пэлтроу, Роуз МакГауэн, Анджелина Джоли и модель Кара Делевинь.

По одному из случаев уже было возбуждено уголовное производство в США и Великобритании.
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