14.10 13:44 MIGnews.com

Американские киноакадемики могут выгнать Харви Вайнштейна

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Вслед за должностью директора в собственной кинокомпании, местом в Британской академии кино и телевизионных искусств (и это не считая развода с супругой) одного из самых известных голливудских продюсеров Харви Вайнштейна могут исключить и из Академия кинематографических искусств и наук, вручающей "Оскар".На 14 октября была назначена экстренная встреча управляющего совета, на которой киноакадемики обсудят обвинения в адрес продюсера и дальнейшие действия киноакадемии.В опубликованном заявлении поведение, приписываемое десятками киноактрис Вайнштейну, назвали "отвратительным, ужасным и противоречащим этическим принципам и высоким стандартам академии и творческого сообщества, которое она представляет".Кроме того, в этот же день состоится экстренная встреча Гильдии продюсеров Америки, на которой будет "рассмотрен вопрос о дисциплинарных разбирательствах и статусе членства" Вайнштейна, сообщил агентству AFP приближенный к профсоюзу источник.Напомним, что о сексуальных домогательствах со стороны продюсера, помимо молодых актрис, уже сообщили такие именитые артистки, как Гвинет Пэлтроу, Роуз МакГауэн, Анджелина Джоли и модель Кара Делевинь.По одному из случаев уже было возбуждено уголовное производство в США и Великобритании.