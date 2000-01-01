14.10 22:02 MIGnews.com

Лагерфельд устроил Меркель "свидание" с Гитлером

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Немецкий модельер и креативный директор Chanel Карл Лагерфельд нарисовал политическую карикатуру на Ангелу Меркель. Она будет опубликована в субботу в журнальном приложении к газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.Как сообщает WWD, карикатура выражает недовольство Лагерфельда политикой Ангелы Меркель, которая, по его мнению, привела к тому, что на прошедших выборах в парламент 13% голосов получила ультраправая партия "Альтернатива для Германии". Он считает, что это произошло из-за того, что с подачи канцлера его родина приняла более миллиона мигрантов.На своем шарже кутюрье изобразил Адольфа Гитлера, который говорит Ангеле Меркель: "Большое спасибо за то, что по недосмотру помогла моим последователям попасть в парламент", на что растерянная Меркель спрашивает: "А что я такого сделала?".Напомним, что Лагерфельд родился в 1933 году в Гамбурге.