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Youtube 15.10 01:06   MIGnews.com

Порнозвезда предложила секс Медведеву и Жириновскому

Известная под именем Мэйси Сенс звезда фильмов "для взрослых", а "в миру" – обыкновенная россиянка Екатерина Макарова, выступила с достаточно нестандартным заявлением.

Озаботившись будущим России, женщина требует у главных политических фракций Государственной Думы – "Единой России", Компартии, ЛДПР и "Справедливая Россия" – сделать ее страну первой, где будет легализована криптовалюта.



"Я очень переживаю за будущее нашей страны. Игнорирование криптоавлюты не дает России развиваться. Я считаю, что за этой валютой будущее. И если мы сейчас ее легализируем одними из первых в мире, это даст нам шанс стать мировым лидером", - обратилась она к лидерам фракций – Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову, Владимиру Жириновскому и Сергею Миронову.

Сенс-Макарова отметила, что имеет в виду не только самый популярный биткоин, но также эфир и ICO. Взамен она предложила то, что умеет лучше всего – "воплощать в реальность любые фантазии".

"Примите закон и можете принимать меня во временное пользование", - предложила порнозвезда, отметив, что очередность "пользования" будет определяться на основании представленности в Госдуме – "у кого больше мест – тот и первый".
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