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фото с соцсети15.10 03:22   MIGnews.com

Легендарная Джейн Фонда на обложке журнала без фотошопа

Легендарная голливудская актриса Джейн Фонда примерила наряды круизной коллекции Dior, а также одежду Модных домов Ralph Lauren, Louis Vuitton, Thom Browne и Max Mara.

Образы 79-летней актрисы получились очень стильными. Главная особенность фотосета в том, что снимки с Джейн, попавшие в номер, не подвергались ретуши.

В декабре этого года Джейн Фонда отметит свое 80-летие, однако выглядит она потрясающе, хотя и не считает себя идеальной, передает ТСН.

"Идеальная? Такого не бывает. Важно не это, а то, что ты наполненный. В своей жизни я часто чувствовала, что во мне живут две личности. Один человек, которого видят все, и другой – внутри меня, рядом со мной, который уполномочен быть неидеальным. Я никогда не буду идеальной, но я продолжу развиваться в эту сторону", – сказала Фонда в интервью изданию.
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