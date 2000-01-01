15.10 04:26 MIGnews.com

Видео: в США вывели лошадь, как в мультике Disney

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Фермеры из американского штата Вашингтон вывели лошадь, похожую на скакуна из мультика Disney. Для животного характерна искривленная морда, большие ноздри и глаза. Об этом сообщает издание The Telegraph.Стоимость арабского скакуна по кличке Эль Рей Магнум оценивают в миллионы долларов. Однако ветеринары полагают, что у лошади начнутся проблемы с дыханием, в то время как ее владельцы заявляют, что у животного нет проблем со здоровьем.Британский ветеринар Тим Грит отметил, что хотя арабские скакуны и известны изогнутой мордой, но случай с этой лошадью вышел за рамки. Он добавил, что с такого рода деформациями будет лошади гораздо труднее дышать, чем собакам, на которых тоже проводят подобные эксперименты.