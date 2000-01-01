Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Youtube 15.10 04:26   MIGnews.com

Видео: в США вывели лошадь, как в мультике Disney

Фермеры из американского штата Вашингтон вывели лошадь, похожую на скакуна из мультика Disney. Для животного характерна искривленная морда, большие ноздри и глаза. Об этом сообщает издание The Telegraph.



Стоимость арабского скакуна по кличке Эль Рей Магнум оценивают в миллионы долларов. Однако ветеринары полагают, что у лошади начнутся проблемы с дыханием, в то время как ее владельцы заявляют, что у животного нет проблем со здоровьем.

Британский ветеринар Тим Грит отметил, что хотя арабские скакуны и известны изогнутой мордой, но случай с этой лошадью вышел за рамки. Он добавил, что с такого рода деформациями будет лошади гораздо труднее дышать, чем собакам, на которых тоже проводят подобные эксперименты.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:22
Легендарная Джейн Фонда на обложке журнала без фотошопа
02:10
"Ошеломляющее" открытие шведских археологов
01:06
Порнозвезда предложила секс Медведеву и Жириновскому
00:33
Молочная газировка? Почему бы и нет
23:15
Опубликовано видео с лидером Linkin Park незадолго до смерти  
22:02
Лагерфельд устроил Меркель "свидание" с Гитлером
21:31
РФ: действия коалиции США в Ракке – безграмотные
20:57
Сирия обвинила Турцию в "вопиющей агрессии"
20:29
Путин призвал бороться с терроризмом без двойных стандартов
18:58
Двойной теракт в Сомали, десятки погибших
18:39
Слон затоптал беженцев в Мьянме
17:28
"Авода": никакой коалиции с арабами
16:59
Видео: неожиданный поступок льва напугал туристов  
16:38
Лидеры оппозиции призвали не выходить из ядерной сделки
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus