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Британка вышла замуж за призрака и занимается с ним сексом | Фото: Thinkstock15.01 12:49   MIGnews.com

Британка вышла замуж за призрака и занимается с ним сексом

Очевидно, утомившись от отношений с живыми, 45-летняя жительница Великобритании Аманда Тиг вышла замуж за мертвеца – призрака скончавшегося в XVIII веке гаитянского пирата по имени Джек. И хотя женщина признается, что своего супруга она не видит, это не мешает им проводить время вместе и даже заниматься любовью.

"Он мой суженый. Я так счастлива. Для меня это идеальные отношения", - цитирует ее газета Daily Star.

Непонятно, на чем основываясь (не иначе, как на женской интуиции), Аманда считает, что ее муж напоминает капитана Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря" – темнокожий и с черными волосами. В далеком прошлом он был казнен за свои преступления.

Впервые присутствие Джека жительница Северной Ирландии ощутила в 2014 году. Они начали общаться и узнали друг друга поближе. Спустя два года после первой встречи пара поженилась. Свадебные кольца были изготовлены из латуни (любимый металл Джека) и белого золота (любимый металл Аманды), однако, поскольку бестелесный пират носить свое не может, на свадебной церемонии кольцо надели на представлявшую его… свечу.

После пара приобрела дом. Естественно, "супруг" оказался "иждивенцем" – где ж ему взять деньги? Но он внес свой посильный вклад в выбор дома и в его дизайн.

Что же касается "супружеского долга", то, по словам Аманды Тиг, их секс напоминает обычный.

"Прекрасно известно, что люди часто чувствуют касания духов. Единственное отличие сексуальных отношений с духом от обычных – все прикосновения чувствуются намного глубже. Вы можете буквально физически чувствовать то, что дух с вами делает. Да и дух тоже может это чувствовать", - утверждает женщина.

Любопытно, что одна из пяти дочерей Аманды утверждает, что ее "отчим" начал приходить к ней во снах, где передает то, что хотел бы получить на свой день рождения или другие праздники.
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