16.01 01:40 MIGnews.com

Американская модель лишилась ног из-за тампона с инфекцией

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Американской модели Лорен Вассер (Lauren Wasser), лишившейся несколько лет назад ноги из-за занесенной в организм инфекции через гигиенический тампон, снова пришлось пережить ампутацию. Об этом сообщает издание Independent.О второй ампутации стало известно после того, как 29-летняя девушка опубликовала фотографию в Instagram, где она запечатлена с известной сноубордисткой Эми Перди, которая приехала ее навестить.История началась в 2012, когда Вассер использовала тампон, который оказался заражен стафилококком. Попавшие в организм бактерии вызвали инфекционно-токсический шок. Впоследствии долгих страданий от симптомов гриппа, она попала в реанимацию из-за сердечного приступа. Затем ноги поразила гангрена. . Ей ампутировали ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой.Девушка несмотря на рекомендации врачей решила оставить левую ногу, так как рассчитывала, что ее удастся спасти. Но в 2017 году она поделилась с журналистами издания InStyle о том, что ампутация все-таки неизбежна."На моей левой ступне — открытая язва, нет пятки и нет пальцев. (…) Через несколько месяцев неизбежно придется ампутировать и эту ногу. С этим ничего не поделать", - посетовала она.Но молодая модель не отчаивается и призывает американские власти создать специальный законопроект, обязывающий производителей женских гигиенических продуктов раскрывать состав используемых компонентов и возможный вред для здоровья.В Америке тема о гигиенических средствах, зараженных инфекциями является достаточно резонансной и открытой, так как на каждые сто тысяч американок, использующих тампоны, приходится три случая инфекционно-токсического шока в год.С конца 90-х Конгресс рассматривал 10 раз соответствующий законопроект, предусматривающий обеспечение безопасности для женщин, использующих тампоны, однако эти попытки так и не увенчались успехом.