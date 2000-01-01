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Голландцы создали приложение для согласия на секс | Фото: Thinkstock16.01 00:13   MIGnews.com

Голландцы создали приложение для согласия на секс

В Нидерландах разработали приложение LegalFling, с помощью которого стало возможно юридически оформить интимную связь.

Новая разработка может узаконить половой акт с партнёром посредством специального запроса, подтверждающего обоюдное согласие, пишет Metro.

Как считают голландские разработчики, так можно будет оформить сексуальную связь официально, что может пригодиться, если один из партнёров после захочет обвинить другого в изнасиловании.

Выражая согласие на половой акт через приложение, пользователь заключает юридическое соглашение и соглашается на определённые правила. Среди них согласие на видео- и фотосъёмку, использование контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, возможность применения элементов БДСМ и ненормативной лексики.
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