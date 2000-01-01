16.01 00:13 MIGnews.com

Голландцы создали приложение для согласия на секс

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В Нидерландах разработали приложение LegalFling, с помощью которого стало возможно юридически оформить интимную связь.Новая разработка может узаконить половой акт с партнёром посредством специального запроса, подтверждающего обоюдное согласие, пишет Metro.Как считают голландские разработчики, так можно будет оформить сексуальную связь официально, что может пригодиться, если один из партнёров после захочет обвинить другого в изнасиловании.Выражая согласие на половой акт через приложение, пользователь заключает юридическое соглашение и соглашается на определённые правила. Среди них согласие на видео- и фотосъёмку, использование контрацепции, отсутствие венерических заболеваний, возможность применения элементов БДСМ и ненормативной лексики.