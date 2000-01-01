Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Африке найден пятый по величине алмаз в мире | Фото:16.01 02:27   MIGnews.com

В Африке найден пятый по величине алмаз в мире

В Африке, в королевстве Лесото, найден пятый по величине алмаз.

Алмаз был обнаружен во время работ в алмазном карьере Летсенг, принадлежащем Gem Diamonds, его стоимость оценивается в 40 млн долларов.

Об этом сообщается в понедельник, 15 января на сайте британской компании Gem Diamonds.

Масса драгоценного камня исключительного качества составляет 910 каратов.

Бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa, то есть почти не содержит примесей азота или бора. Такие камни составляют лишь 1-2% от всех природных алмазов.

Он является пятым по величине из когда-либо обнаруженных в мире и самым большим для Лесото.

"После того, Gem Diamonds приобрела Летсенг в 2006 году, на руднике были найдены самые известные алмазы в мире, включая 603-каратный "Обещание Лесото", - отметил исполнительный директор компании Клиффорд Элфик.

По его словам, "этот выдаюшийся алмаз высшего качества – самый крупный из найденных на сегодняшний день". "Это поразительная находка", - подчеркнул Элфик.

После публикации информации о находке акции компании подскочили на 14%.

Gem Diamonds пока не раскрывает планы на этот алмаз и не пытается оценить его потенциальную стоимость.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:38
Дело Серебренникова: сумма ущерба увеличилась вдвое
01:40
Американская модель лишилась ног из-за тампона с инфекцией
00:13
Голландцы создали приложение для согласия на секс
23:10
Википедия: Путин - победитель еще несостоявшихся выборов
22:24
В России пытались остановить угнанную машину, бросая снежки
21:54
Кабул: канадское посольство попало под ракетный обстрел
21:11
Умерла вокалистка The Cranberries Долорес О’Риордан
20:57
Нетаниягу встретился с президентом Индии
20:43
В ходе беспорядков у Калькилии убит араб
20:13
Премьер Испании Мариано Рахой угрожает Пучдемону
19:51
Министр Исраэль Кац отказался от прибавки к зарплате
19:38
Либерман огласил стратегию урегулирования в Газе
19:07
В Ашдоде изъяли рекордную партию военной амуниции
18:44
В Саудовской Аравии появятся женщины-таксисты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus