16.01 02:27 MIGnews.com

В Африке найден пятый по величине алмаз в мире

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Африке, в королевстве Лесото, найден пятый по величине алмаз.Алмаз был обнаружен во время работ в алмазном карьере Летсенг, принадлежащем Gem Diamonds, его стоимость оценивается в 40 млн долларов.Об этом сообщается в понедельник, 15 января на сайте британской компании Gem Diamonds.Масса драгоценного камня исключительного качества составляет 910 каратов.Бесцветный (шкала D) камень относится к типу IIa, то есть почти не содержит примесей азота или бора. Такие камни составляют лишь 1-2% от всех природных алмазов.Он является пятым по величине из когда-либо обнаруженных в мире и самым большим для Лесото."После того, Gem Diamonds приобрела Летсенг в 2006 году, на руднике были найдены самые известные алмазы в мире, включая 603-каратный "Обещание Лесото", - отметил исполнительный директор компании Клиффорд Элфик.По его словам, "этот выдаюшийся алмаз высшего качества – самый крупный из найденных на сегодняшний день". "Это поразительная находка", - подчеркнул Элфик.После публикации информации о находке акции компании подскочили на 14%.Gem Diamonds пока не раскрывает планы на этот алмаз и не пытается оценить его потенциальную стоимость.