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YouTube 15.06 23:24   MIGnews.com

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Журнал Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса и спорта. На первом месте оказался американский рэпер Паф Дэдди, заработавший благодаря концертному туру Bad Boy Fanily Reunion $130 млн.

Также дополнительные средства музыкант заработал благодаря сотрудничеству с водочным брендом Ciroc.

Следом за Паф Дэдди оказалась королева R’n’B Бейонсе. Так, за последний год певица заработала $105 млн. В частности данный доход был заработан благодаря выходу нового альбома Lemonade и мировое турне с ним.

На третьем месте оказалась английская писательница Джоан Роулинг, заработавшая $95 млн., выпустившая книгу "Гарри Поттер и проклятое дитя" и написавшая сценарий для "Фантастических тварей и где они обитают".

Также в первую десятку вошли рэпер Drake, футболист Криштиану Роналду, певец Абель Тесфайе (The Weeknd), американский радиоведущий Говард Штерн, британская поп-группа Coldplay, писатель Джеймс Паттерсон и баскетболист Леброн Джеймс.
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