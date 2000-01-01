15.07 11:29 MIGnews.com
Остров в Шотландии выставили на продажу почти за $6 млн
Остров Улва (Isle of Ulva) в Шотландии выставили на продажу. Его стоимость составляет £4,3 млн. ($5,9 млн.). Об этом сообщает издание The Telegraph в субботу, 15 июля.
Отмечается, что длина Улва составляет 12 км, а ширина – около 4 км.
Площадь острова составляет 1,8 тыс. гектаров.
Isle of Ulva был выставлен на продажу впервые за 70 лет. На острове расположены дом, церковь и ресторан.
Отметим, что первые поселения на острове относят к шестому тысячелетию до нашей эры.
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