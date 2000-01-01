Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






Уимблдон: `Слишком умного` зрителя в юбке и вывели на корт 15.07 21:26   MIGnews.com

Уимблдон: "Слишком умного" зрителя вывели на корт в юбке

Участницы Уимблдона не выдержали постоянных "ценных указаний", которые им давал один из болельщиков самого престижного соревнования по теннису в мире, и решили своеобразно ему отомстить.

Курьез произошел в ходе выставочного матча между бельгийкой Ким Клийстерс и австралийкой Ренне Стаббс, которые играли против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер.

В ответ на данный Клийстерс совет "подавать в корпус" спортсменка предложила зрителю – ирландцу Крису Квинну – выйти на корт и встать на место ее соперницы. Несмотря на лишний вес, мужчина не растерялся и принял вызов.



Не встало на пути их затеи и дресс-код Уимблдона, согласно которому все его участники должны быть одеты в белые юбку и футболку. Ким Клийстерс выдала своему обидчику запасную форму, которую Крис надел при помощи остальных спортсменок.

Дважды неудачно приняв подачу Клийстерс, мужчина сфотографировался с теннисистками и занял свое место на трибуне, а спортивное соревнование продолжилось. Позже в своем Twitter он поблагодарил Ким Клийстерс.


"Спасибо за мягкую подачу. Вы сделали меня еще большим героем для трех моих дочерей, которые обожают вас", - написал он.

К слову, Клейстерс и Стаббс обыграли соперниц со счетом 6:2, 7:5.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:11
Ученые обнаружили неожиданное свойство чая
21:49
Франция призывает снять санкции с Катара
20:44
Рабы Ким Чен Ына зарабатывают в России миллионы для КНДР
19:24
Тони Блэр требует отменить Brexit
17:55
ХАМАС призвал убивать еще больше израильских полицейских
17:27
"Руководство Израиля теряет историческую возможность"
16:54
СМИ сообщили о том, что Шелдон Адельсон "слил" Нетаниягу
15:53
В мечеть в деревне жертвы теракта кинули гранату
15:15
Польша: парламент наделил себя правом назначать судей
14:47
Ученые: засуха на Ближнем Востоке продлится еще десятилетие
13:57
Армия Сирии восстановила контроль над нефтяными полями
13:28
Берлин в ярости от убийства двух своих граждан в Египте
12:55
Президент Венесуэлы сравнил себя с Саддамом Хусейном
12:28
Ариэль предложил свой ответ на атаку на Храмовой горе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus