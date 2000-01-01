15.07 21:26 MIGnews.com

Уимблдон: "Слишком умного" зрителя вывели на корт в юбке

Thank you for going easy on me with the serve. You have made me a bigger hero to my 3 daughters who worship you BTW. — chris (@chrisquinnirl) 15 июля 2017 г.

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Участницы Уимблдона не выдержали постоянных "ценных указаний", которые им давал один из болельщиков самого престижного соревнования по теннису в мире, и решили своеобразно ему отомстить.Курьез произошел в ходе выставочного матча между бельгийкой Ким Клийстерс и австралийкой Ренне Стаббс, которые играли против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер.В ответ на данный Клийстерс совет "подавать в корпус" спортсменка предложила зрителю – ирландцу Крису Квинну – выйти на корт и встать на место ее соперницы. Несмотря на лишний вес, мужчина не растерялся и принял вызов.Не встало на пути их затеи и дресс-код Уимблдона, согласно которому все его участники должны быть одеты в белые юбку и футболку. Ким Клийстерс выдала своему обидчику запасную форму, которую Крис надел при помощи остальных спортсменок.Дважды неудачно приняв подачу Клийстерс, мужчина сфотографировался с теннисистками и занял свое место на трибуне, а спортивное соревнование продолжилось. Позже в своем Twitter он поблагодарил Ким Клийстерс."Спасибо за мягкую подачу. Вы сделали меня еще большим героем для трех моих дочерей, которые обожают вас", - написал он.К слову, Клейстерс и Стаббс обыграли соперниц со счетом 6:2, 7:5.