Уимблдон: "Слишком умного" зрителя вывели на корт в юбке
Участницы Уимблдона не выдержали постоянных "ценных указаний", которые им давал один из болельщиков самого престижного соревнования по теннису в мире, и решили своеобразно ему отомстить.
Курьез произошел в ходе выставочного матча между бельгийкой Ким Клийстерс и австралийкой Ренне Стаббс, которые играли против испанки Кончиты Мартинес и американки Андреи Джегер.
В ответ на данный Клийстерс совет "подавать в корпус" спортсменка предложила зрителю – ирландцу Крису Квинну – выйти на корт и встать на место ее соперницы. Несмотря на лишний вес, мужчина не растерялся и принял вызов.
Не встало на пути их затеи и дресс-код Уимблдона, согласно которому все его участники должны быть одеты в белые юбку и футболку. Ким Клийстерс выдала своему обидчику запасную форму, которую Крис надел при помощи остальных спортсменок.
Дважды неудачно приняв подачу Клийстерс, мужчина сфотографировался с теннисистками и занял свое место на трибуне, а спортивное соревнование продолжилось. Позже в своем Twitter он поблагодарил Ким Клийстерс.
Thank you for going easy on me with the serve. You have made me a bigger hero to my 3 daughters who worship you BTW.