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flickr 15.08 23:15   MIGnews.com

В Британии сняли комедию "Смерть Сталина"

Режиссер Армандо Ианнуччи, известный благодаря работе над комедийным сериалом "Вице-президент", снял политическую сатиру, основанную на французской серии комиксов Фабьена Нури и Тьерри Робина – картину "Смерть Сталина".

Фильм рассказывает о смутном времени начала 1950-х годов, когда кончина вождя народов запустила в СССР ожесточенную борьбу за власть.

В актерском составе фильма "Смерть Сталина" – лишь одна фамилия с постсоветского пространства: актриса и модель Ольга Куриленко исполнила роль советской пианистки Марии Юдиной, которая относилась к числу любимых музыкантов Иосифа Сталина, но, тем не менее, оставалась ярым противником режима.

При этом творческая группа состоит из огромного количества звездных имен: Стив Бушеми сыграл Никиту Хрущева, Джейсон Айзекс – маршала Жукова (первоначально на эту роль был приглашён Тимоти Далтон), а Андреа Райзборо воплотила на экране образ Светланы Аллилуевой, дочери Сталина.


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