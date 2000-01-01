15.08 23:15 MIGnews.com

В Британии сняли комедию "Смерть Сталина"

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Режиссер Армандо Ианнуччи, известный благодаря работе над комедийным сериалом "Вице-президент", снял политическую сатиру, основанную на французской серии комиксов Фабьена Нури и Тьерри Робина – картину "Смерть Сталина".Фильм рассказывает о смутном времени начала 1950-х годов, когда кончина вождя народов запустила в СССР ожесточенную борьбу за власть.В актерском составе фильма "Смерть Сталина" – лишь одна фамилия с постсоветского пространства: актриса и модель Ольга Куриленко исполнила роль советской пианистки Марии Юдиной, которая относилась к числу любимых музыкантов Иосифа Сталина, но, тем не менее, оставалась ярым противником режима.При этом творческая группа состоит из огромного количества звездных имен: Стив Бушеми сыграл Никиту Хрущева, Джейсон Айзекс – маршала Жукова (первоначально на эту роль был приглашён Тимоти Далтон), а Андреа Райзборо воплотила на экране образ Светланы Аллилуевой, дочери Сталина.