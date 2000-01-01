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flickr 15.08 02:10   MIGnews.com

Опубликован рейтинг реже всего угоняемых автомобилей

Составлен список самых непривлекательных автомобилей для угонщиков в России.

За второе полугодие минувшего года и первое полугодие текущего года лидером по соотношению количества угнанных авто к количеству застрахованных в России стал Volvo XC60, пишет Политика Сегодня.

В десятку наменее интересных для угонщиков машин также попали Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW X3, Skoda Rapid, Volvo XC90, Lada Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet Niva.

Стоит отметить, что у каждой из этих моделей машин рейтинг частоты угонов равен 0%.
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