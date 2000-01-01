15.08 02:10 MIGnews.com
Опубликован рейтинг реже всего угоняемых автомобилей
Составлен список самых непривлекательных автомобилей для угонщиков в России.
За второе полугодие минувшего года и первое полугодие текущего года лидером по соотношению количества угнанных авто к количеству застрахованных в России стал Volvo XC60, пишет Политика Сегодня
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В десятку наменее интересных для угонщиков машин также попали Skoda Octavia, Lada Kalina, BMW X3, Skoda Rapid, Volvo XC90, Lada Largus, Ford Kuga, Audi Q3 и Chevrolet Niva.
Стоит отметить, что у каждой из этих моделей машин рейтинг частоты угонов равен 0%.
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