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Белый лось-мутант попал на видео в Швеции 15.08 14:12   MIGnews.com

Белый лось-мутант попал на видео в Швеции

Жителю Швеции удалось снять на видео купающегося в озере лося редкого белого цвета.

По словам Ханса Нильсона, он занимался поиском белых лосей в течение нескольких лет, однако впервые ему удалось встретить такое животное только 10 августа, сообщает UPI. На следующий день мужчина вернулся на то же место с видеокамерой, и ему удалось сделать запись сохатого, который купался в водоеме.

По оценкам специалистов, всего в шведской области Вермланд обитает не менее пятидесяти белых лосей. При этом животные не являются альбиносами, а их уникальная окраска объясняется генетической мутацией.


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