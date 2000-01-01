Белый лось-мутант попал на видео в Швеции

Жителю Швеции удалось снять на видео купающегося в озере лося редкого белого цвета.
По словам Ханса Нильсона, он занимался поиском белых лосей в течение нескольких лет, однако впервые ему удалось встретить такое животное только 10 августа, сообщает UPI. На следующий день мужчина вернулся на то же место с видеокамерой, и ему удалось сделать запись сохатого, который купался в водоеме.
По оценкам специалистов, всего в шведской области Вермланд обитает не менее пятидесяти белых лосей. При этом животные не являются альбиносами, а их уникальная окраска объясняется генетической мутацией.