Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Беззвучная музыкальная композиция стала хитом iTunes | Фото: Thinkstock15.08 19:02   MIGnews.com

Беззвучная музыкальная композиция стала хитом iTunes

Необычная музыкальная композиция под названием "A a a a a Very Good Song" внезапно смогла прорваться в топ-100 наиболее популярных загрузок на Apple iTunes. Оригинальность выбора пользователей связана с тем, что "песня" состоит лишь из десяти минут полной тишины.

Необычную композицию загрузил на iTunes пользователь по имени Самир Режами, которому не понравилось то, что при подключении смартфонов от Apple к автомобильной стереосистеме iTunes автоматически начинают проигрывать все песни в алфавитном порядке — именно поэтому он добавил в начало названия композиции буквы "А а а а а".

Таким образом, скачав эту "песню" и добавив в свой плейлист, вы получаете 10 минут благоговейной тишины при подключении телефона к стереосистеме. Есть время, чтобы спокойно выбрать альбомы для прослушивания.

Судя по тысячам благодарностей в твиттере, такой простой фокус помог огромному количеству людей, которые не могли решить проблему самостоятельно.

Твит Самира с анонсом песни получил 5015 ретвитов и 15 278 отметок "Нравится", а сама песня без звука уже забралась на 30-е место хит-параде самых популярных песен iTunes. Теперь Самир Мезрахи — более популярный исполнитель, чем Селена Гомес и десятки других, не таких известных певцов. Некоторые критики считают, что по своей гениальной концептуальности песня без звука Мезрахи не уступает черному квадрату Малевича.

Cингл продается по стандартной цене $0,99. Вот так люди зарабатывают десятки тысяч долларов за один день. Не нужно интеллектуальных сверхспособностей. Главное — понимать потребности людей и помогать им, своевременно решая их проблемы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:59
Европейцев накормят мясом из личинок и сверчков
19:27
Иран строит в Сирии новый ракетный завод
18:58
"Шакед в кресле министра юстиции Израиля – позор"
18:43
Яир Лапид встретил в аэропорту 233 новых репатрианта
18:36
Россия отдала Казахстану озеро в Новосибирской области
18:25
Махмуд Аббас поздравил Ким Чен Ына
17:04
Израиль пошлет гуманитарную помощь Сьерра-Леоне
16:33
ООП: Лишать ПА денег за зарплаты террористам - неприемлемо
15:52
Суд продлил арест лидера Северного крыла Исламского движения
15:15
Рухани: мы можем выйти из ядерной сделки в течение часа
14:32
Габай намерен вернуть в Аводу Барака
14:27
В Стамбуле мужчина открыл стрельбу с крыши
14:12
Белый лось-мутант попал на видео в Швеции  
14:03
Часть Хайфского порта вернется городу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus