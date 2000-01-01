15.08 19:02 MIGnews.com

Беззвучная музыкальная композиция стала хитом iTunes

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Необычная музыкальная композиция под названием "A a a a a Very Good Song" внезапно смогла прорваться в топ-100 наиболее популярных загрузок на Apple iTunes. Оригинальность выбора пользователей связана с тем, что "песня" состоит лишь из десяти минут полной тишины.Необычную композицию загрузил на iTunes пользователь по имени Самир Режами, которому не понравилось то, что при подключении смартфонов от Apple к автомобильной стереосистеме iTunes автоматически начинают проигрывать все песни в алфавитном порядке — именно поэтому он добавил в начало названия композиции буквы "А а а а а".Таким образом, скачав эту "песню" и добавив в свой плейлист, вы получаете 10 минут благоговейной тишины при подключении телефона к стереосистеме. Есть время, чтобы спокойно выбрать альбомы для прослушивания.Судя по тысячам благодарностей в твиттере, такой простой фокус помог огромному количеству людей, которые не могли решить проблему самостоятельно.Твит Самира с анонсом песни получил 5015 ретвитов и 15 278 отметок "Нравится", а сама песня без звука уже забралась на 30-е место хит-параде самых популярных песен iTunes. Теперь Самир Мезрахи — более популярный исполнитель, чем Селена Гомес и десятки других, не таких известных певцов. Некоторые критики считают, что по своей гениальной концептуальности песня без звука Мезрахи не уступает черному квадрату Малевича.Cингл продается по стандартной цене $0,99. Вот так люди зарабатывают десятки тысяч долларов за один день. Не нужно интеллектуальных сверхспособностей. Главное — понимать потребности людей и помогать им, своевременно решая их проблемы.