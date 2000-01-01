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Прайс-агрегатор ЯВитрина: что в топе запросов летом 2017 15.08 16:43   MIGnews.com

Прайс-агрегатор ЯВитрина: что в топе запросов летом 2017

Сотрудники портала ЯВитрина рассказали, какую одежду чаще всего ищут на их сайте женщины. Запросы в поисковую строку сервиса помогли сформировать мнение насчет модных тенденций этого лета.

Одна из самых модных вещей этого лета — короткие бра-топы. Они отлично сочетаются с юбкой или брюками с завышенной талией. Чтобы не выглядеть вульгарно, дизайнеры рекомендуют носить топы девушкам со стройной фигурой.

В список также попали вещи с открытыми плечами. Этот концепт распространился на всю одежду: платья, блузки. свитера и топы.

Цветочные принты покорили всех девушек. Они встречаются на платьях, блузках, футболках и даже брючных костюмах. Такая одежда выглядит по-летнему и не обязывает делать акценты на обуви или сумке — она сама по себе самодостаточная, яркая и эпатирующая.

Специалисты ЯВитрина также отметили повышенный спрос на футболки с надписями. Смешные фразы, лозунги, цитаты — все это отлично смотрится на футболках. Особенно популярны футболки небольших брендов со своим оригинальным шрифтом и текстом.

Настоящим модницам стоит обратить внимание на джинсовые куртки, жилетки, штаны и шорты с бахромой, порезами и потертостями. Мода циклична, поэтому стиль 80-х снова популярен. Пикантным элементом этой одежды стали нашивки, роспись и тканевая аппликация на карманах, рукавах, воротниках.

Конечно, для пляжа тоже существуют свои тенденции. Девушки, которые собрались в отпуск усиленно искали пляжные кардиганы и купальники с оригинальными принтами и фасонами. Многие придерживаются мнения, что для морского отдыха нужно иметь цельный и раздельный купальники, а лучше несколько вариантов.

Как сказали в https://yavitrina.ru, на сайте был отмечен повышенный спрос на платья бельевого типа. Это неоднозначный элемент женского гардероба, который вызывает достаточно споров среди женщин и мужчин, однако количество запросов говорит, что такие вещи достаточно востребованы.

На сайте Yavitrina.ru можно найти не только топовые предметы гардероба, но и многое другое: товары для дома, офиса, сада и огорода. Портал предлагает подборку акционных и самых дешевых товаров разных интернет-магазинов. Посетители смогут выбрать самые выгодные условия покупки, оплаты и доставки.

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