Прайс-агрегатор ЯВитрина: что в топе запросов летом 2017
Сотрудники портала ЯВитрина рассказали, какую одежду чаще всего ищут на их сайте женщины. Запросы в поисковую строку сервиса помогли сформировать мнение насчет модных тенденций этого лета.
Одна из самых модных вещей этого лета — короткие бра-топы. Они отлично сочетаются с юбкой или брюками с завышенной талией. Чтобы не выглядеть вульгарно, дизайнеры рекомендуют носить топы девушкам со стройной фигурой.
В список также попали вещи с открытыми плечами. Этот концепт распространился на всю одежду: платья, блузки. свитера и топы.
Цветочные принты покорили всех девушек. Они встречаются на платьях, блузках, футболках и даже брючных костюмах. Такая одежда выглядит по-летнему и не обязывает делать акценты на обуви или сумке — она сама по себе самодостаточная, яркая и эпатирующая.
Специалисты ЯВитрина также отметили повышенный спрос на футболки с надписями. Смешные фразы, лозунги, цитаты — все это отлично смотрится на футболках. Особенно популярны футболки небольших брендов со своим оригинальным шрифтом и текстом.
Настоящим модницам стоит обратить внимание на джинсовые куртки, жилетки, штаны и шорты с бахромой, порезами и потертостями. Мода циклична, поэтому стиль 80-х снова популярен. Пикантным элементом этой одежды стали нашивки, роспись и тканевая аппликация на карманах, рукавах, воротниках.
Конечно, для пляжа тоже существуют свои тенденции. Девушки, которые собрались в отпуск усиленно искали пляжные кардиганы и купальники с оригинальными принтами и фасонами. Многие придерживаются мнения, что для морского отдыха нужно иметь цельный и раздельный купальники, а лучше несколько вариантов.
Как сказали в https://yavitrina.ru, на сайте был отмечен повышенный спрос на платья бельевого типа. Это неоднозначный элемент женского гардероба, который вызывает достаточно споров среди женщин и мужчин, однако количество запросов говорит, что такие вещи достаточно востребованы.
На сайте Yavitrina.ru можно найти не только топовые предметы гардероба, но и многое другое: товары для дома, офиса, сада и огорода. Портал предлагает подборку акционных и самых дешевых товаров разных интернет-магазинов. Посетители смогут выбрать самые выгодные условия покупки, оплаты и доставки.