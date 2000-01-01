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Европейцев накормят мясом из личинок и сверчков | Фото: Thinkstock15.08 19:59   MIGnews.com

Европейцев накормят мясом из личинок и сверчков

Тем, кто думал, что насекомых употребляют в пищу исключительно народы Дальнего Востока, непременно ждет разочарование – на своем сайте крупнейшая швейцарская сеть супермаркетов СООР сообщила о планах начать продавать полуфабрикаты, сделанные из насекомых.

В опубликованном пресс-релизе говорится о том, что с 21 августа в расположенных в Женеве, Базеле, Берне, Лозанне, Винтертуре, Лугано и Цюрихе супермаркетах сети поступят в продажу котлеты и тефтели как минимум на 31% состоящие из мучных червей (личинка мучного хрущака) и сверчков. При этом число магазинов, присоединившихся к инициативе будет постепенно увеличиваться. Кроме того может расшириться и перечень продуктов из жуков.

"В рацион двух миллиардов людей в мире уже входят насекомые, они полезны для здоровья и органичны. Сверчки по вкусу напоминают курицу, а мучные черви имеют ореховый аромат. Они богаты белком, необходимыми витаминами, минералами, ненасыщенными жирными кислотами", - утверждают в COOP.

Проект удалось реализовать при содействии производителя продуктов из насекомых Essento.
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