15.08 19:59 MIGnews.com

Европейцев накормят мясом из личинок и сверчков

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Тем, кто думал, что насекомых употребляют в пищу исключительно народы Дальнего Востока, непременно ждет разочарование – на своем сайте крупнейшая швейцарская сеть супермаркетов СООР сообщила о планах начать продавать полуфабрикаты, сделанные из насекомых.В опубликованном пресс-релизе говорится о том, что с 21 августа в расположенных в Женеве, Базеле, Берне, Лозанне, Винтертуре, Лугано и Цюрихе супермаркетах сети поступят в продажу котлеты и тефтели как минимум на 31% состоящие из мучных червей (личинка мучного хрущака) и сверчков. При этом число магазинов, присоединившихся к инициативе будет постепенно увеличиваться. Кроме того может расшириться и перечень продуктов из жуков."В рацион двух миллиардов людей в мире уже входят насекомые, они полезны для здоровья и органичны. Сверчки по вкусу напоминают курицу, а мучные черви имеют ореховый аромат. Они богаты белком, необходимыми витаминами, минералами, ненасыщенными жирными кислотами", - утверждают в COOP.Проект удалось реализовать при содействии производителя продуктов из насекомых Essento.