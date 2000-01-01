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Названо лучшее время для секса | Фото: Thinkstock16.08 02:15   MIGnews.com

Названо лучшее время для секса

Британские исследователи назвали лучшее время для занятия сексом. По мнению специалистов, любовными утехами лучше заниматься, начиная с 7:30 и 45 минут после этого, передает The Sun.

По мнению ученых, именно в это время секс помогает не только проснуться, но и получить хорошее настроение на весь день. К тому же, именно утром организм максимально наполнен энергией после сна, что делает любовников более выносливыми.

Издание сообщает, что к исследованию ученые привлекли 1000 добровольцев, которым расписали "идеальный день", включая наиболее благоприятное время для трапез.

Также они вычислили, что человек достигает своей максимальной концентрации в 9:45, а потому все расчеты и задачи лучше совершать в это время.
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