16.08 02:15 MIGnews.com

Названо лучшее время для секса

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Британские исследователи назвали лучшее время для занятия сексом. По мнению специалистов, любовными утехами лучше заниматься, начиная с 7:30 и 45 минут после этого, передает The Sun.По мнению ученых, именно в это время секс помогает не только проснуться, но и получить хорошее настроение на весь день. К тому же, именно утром организм максимально наполнен энергией после сна, что делает любовников более выносливыми.Издание сообщает, что к исследованию ученые привлекли 1000 добровольцев, которым расписали "идеальный день", включая наиболее благоприятное время для трапез.Также они вычислили, что человек достигает своей максимальной концентрации в 9:45, а потому все расчеты и задачи лучше совершать в это время.