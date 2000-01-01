Елизавете II не удачно покрасили волосы

Елизавета II посетила прием в честь 100-летие Королевского военно-морского флота, где служат женщины, и оставила свою подпись в книге посетителей.
Для нового выхода в свет Елизавета II выбрала нежно-голубой костюм, бежевые перчатки и лаковые туфли на каблуках. Также заметно, что Елизавета недавно покрасила волосы и сделала тонирование -ее волосы при вспышках фотокамер были с фиолетовым оттенком. Видимо, королевский парикмахер недоглядел, пишет ТСН.
Что поделаешь, даже в 91 год женщине хочется выглядеть красивой и ухоженной. А оттенок, скорее всего, смоется через несколько дней.