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Фото: Getty Imagies16.10 00:13   MIGnews.com

Елизавете II не удачно покрасили волосы

Елизавета II посетила прием в честь 100-летие Королевского военно-морского флота, где служат женщины, и оставила свою подпись в книге посетителей.

Для нового выхода в свет Елизавета II выбрала нежно-голубой костюм, бежевые перчатки и лаковые туфли на каблуках. Также заметно, что Елизавета недавно покрасила волосы и сделала тонирование -ее волосы при вспышках фотокамер были с фиолетовым оттенком. Видимо, королевский парикмахер недоглядел, пишет ТСН.

Что поделаешь, даже в 91 год женщине хочется выглядеть красивой и ухоженной. А оттенок, скорее всего, смоется через несколько дней.
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