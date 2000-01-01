Коби Переца посадили в тюрьму

Израильский поп-идол Коби Перец начал отбывать свой тюремный срок в "элитной" тюрьме "Маасиягу", так как две недели назад президент Реувен Ривлин отклонил его прошение о помиловании. Не помогла и собравшая 50 тысяч подписей петиция с просьбой не садить его в тюрьму.
В воскресенье, 15 октября, 41-летняя звезда мизрахи в окружении близких и фотографов прибыл в Рамле, где он должен провести следующие полтора года за уклонение от уплаты налогов.
הזמר קובי פרץ הגיע אל כלא מעשיהו ברמלה ויכל בקרב לרצות את עונש שנה וחצי המאסר שלו, בגין עבירות המס החמורות בהן הורשע. pic.twitter.com/RJfCA8gLfX
Напомним, несмотря на то, что изначально обвинение требовало посадить его на 4 года, именно такой приговор в мае 2016 года вынес тель-авивский окружной суд Перецу, которого признали виновным в неуплате 5,8 млн. шекелей налогов и сокрытии доходов в период 2005-2009 годов. Кроме того, он угрожал своему агенту, который предупреждал его о возможных последствиях.
Напомним, что изначально его приговорили к двум годам тюрьмы, но после поданной апелляции за благотворительную деятельность певца судья сократила срок на полгода.