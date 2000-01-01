15.10 16:33 MIGnews.com

Коби Переца посадили в тюрьму

הזמר קובי פרץ הגיע אל כלא מעשיהו ברמלה ויכל בקרב לרצות את עונש שנה וחצי המאסר שלו, בגין עבירות המס החמורות בהן הורשע. pic.twitter.com/RJfCA8gLfX — Or Ravid אוֹר רביד (@OrRavid) 15 октября 2017 г.

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Израильский поп-идол Коби Перец начал отбывать свой тюремный срок в "элитной" тюрьме "Маасиягу", так как две недели назад президент Реувен Ривлин отклонил его прошение о помиловании. Не помогла и собравшая 50 тысяч подписей петиция с просьбой не садить его в тюрьму.В воскресенье, 15 октября, 41-летняя звезда мизрахи в окружении близких и фотографов прибыл в Рамле, где он должен провести следующие полтора года за уклонение от уплаты налогов.Напомним, несмотря на то, что изначально обвинение требовало посадить его на 4 года, именно такой приговор в мае 2016 года вынес тель-авивский окружной суд Перецу, которого признали виновным в неуплате 5,8 млн. шекелей налогов и сокрытии доходов в период 2005-2009 годов. Кроме того, он угрожал своему агенту, который предупреждал его о возможных последствиях.Напомним, что изначально его приговорили к двум годам тюрьмы, но после поданной апелляции за благотворительную деятельность певца судья сократила срок на полгода.