15.10 21:31 MIGnews.com

Поп-звезда призналась в нетрадиционной ориентации

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Кумир молодежи – американская поп-звезда Деми Ловато – призналась в том, что предпочитает не только представителей противоположного пола.Стоит отметить, что слухи о ее нетрадиционной сексуальной ориентации ходят уже давненько, но доселе всех любопытствующих она отправляла смотреть фильм о своей жизни "Простые сложности" (Demi Lovato: Simply Complicated), пообещав расставить в нем все точки над "i". И вот он вышел - певица выложила его в открытом доступе в YouTube.На снятых кадрах артистка рассказала, что фактически является пансексуалкой – ее привлекает не пол человека, а сам человек."Именно так я всегда себя ощущала", - говорит она, отмечая, что готова к отношениям как с мужчинами, так и с женщинами и даже пользуется несколькими приложениями для знакомства.Кроме этого, в фильме обладательница трех наград MTV рассказала и о других аспектах своей жизни – пристрастии к алкоголю и наркотикам, о борьбе с булимией, конфликтах с коллегами и о нашумевшем скандале вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, назвав храбрыми всех женщин, которые решились рассказать о домогательствах с его стороны.