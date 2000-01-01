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Поп-звезда призналась в нетрадиционной ориентации | Фото: Focka/Flickr15.10 21:31   MIGnews.com

Поп-звезда призналась в нетрадиционной ориентации

Кумир молодежи – американская поп-звезда Деми Ловато – призналась в том, что предпочитает не только представителей противоположного пола.

Стоит отметить, что слухи о ее нетрадиционной сексуальной ориентации ходят уже давненько, но доселе всех любопытствующих она отправляла смотреть фильм о своей жизни "Простые сложности" (Demi Lovato: Simply Complicated), пообещав расставить в нем все точки над "i". И вот он вышел - певица выложила его в открытом доступе в YouTube.

На снятых кадрах артистка рассказала, что фактически является пансексуалкой – ее привлекает не пол человека, а сам человек.

"Именно так я всегда себя ощущала", - говорит она, отмечая, что готова к отношениям как с мужчинами, так и с женщинами и даже пользуется несколькими приложениями для знакомства.

Кроме этого, в фильме обладательница трех наград MTV рассказала и о других аспектах своей жизни – пристрастии к алкоголю и наркотикам, о борьбе с булимией, конфликтах с коллегами и о нашумевшем скандале вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна, назвав храбрыми всех женщин, которые решились рассказать о домогательствах с его стороны.
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