Скончался известный актер Дмитрий Марьянов

Российские СМИ сообщают о смерти известного советского и российского актера театра и кино Дмитрия Марьянова. Он ушел из жизни в возрасте 47 лет.
Так, как передает РЕН ТВ, находясь в компании друзей, у Марьянова резко ухудшилось состояние. Не теряя времени, знакомые решили доставить его в больницу подмосковной Лобни, однако по дороге артист скончался.
Причины его смерти на данный момент выясняются.
Дмитрий Марьянов родился в 1969 году в Москве и с самого детства приобщался к актерскому искусству – с 1 по 7 класс он учился в театральной школе при Театре на Красной Пресне. Кроме того, он занимался танцами, акробатикой и другими видами спорта.
После окончания престижного театрального училища им. Б. В. Щукина его сразу же приняли в труппу театра Ленком, где он работал до самого дня смерти. Марьянов участвовал в таких спектаклях, как "Юнона и Авось", "Бременские музыканты" и "Безумный день, или Женитьба Фигаро".
На телевидение он впервые попал в 1986 году, сыграв в фильме "Была не была", но популярность ему принесли другие роли – Алика Радуги в "Выше радуги", Паши в "Дорогой Елене Сергеевне" и Вадима в "Любви" Тодоровского.