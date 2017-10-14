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Сексуально озабоченного продюсера исключили из Киноакадемии | Фото: Peabody Awards/Flickr16.10 03:32   MIGnews.com

Сексуально озабоченного продюсера исключили из Киноакадемии

Американская академия кинематографических искусств и наук исключила из своих рядов известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна на фоне недавно разразившегося скандала вокруг многочисленных обвинений в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

Соответствующее решение было принято на состоявшемся в субботу, 14 октября, чрезвычайном заседании всех 54 членов совета Академии, в который входят такие голливудские звезды, как Том Хэнкс, Вупи Голдберг и Лора Дерн.


Как говорится в заявлении организации, участники поддержали это решение необходимыми двумя третями голосов.

"Мы делаем это не только, чтобы оградиться от того, кто не заслуживает уважения своих коллег, но и чтобы отправить сигнал о завершении в нашей индустрии эпохи невежества и позорного попустительства сексуально агрессивного поведения и притеснений на рабочем месте" , - указывается в заявлении.

Напомним, что о сексуальных домогательствах со стороны продюсера, помимо молодых актрис, уже сообщили такие именитые артистки, как Гвинет Пэлтроу, Роуз МакГауэн, Анджелина Джоли и модель Кара Делевинь.

По одному из случаев уже было возбуждено уголовное производство в США и Великобритании.
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