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Японец придумали чесночный `кофе` | Фото: Thinkstock16.10 04:22   MIGnews.com

Японец придумали чесночный "кофе"

74-летний Екитомо Симотаи, житель японской префектуры Аомори, изобрел достаточно необычный напиток, по своему виду и вкусу напоминающий кофе, но производится отнюдь не из кофейных зерен.

Как пишет Japan Today, как-то раз более 30 лет назад, когда Симотаи владел кофейней, во время наплыва посетителей ему пришлось готовить стейк с чесноком и обслуживать гостей. Запыхавшись, мужчина не уследил за блюдом и пережарил мясо. Но японец не растерялся и решил поступить перебить вкус горелого мяса – измельчив подгоревший чеснок ложкой и добавив воды, он заметил, что этот напиток напоминает по вкусу горчащий, но кофе.

Много лет спустя, уже будучи пенсионером, Екитомо Симотаи решил повторить свой эксперимент и после многих попыток сумел достичь нужного результата. Для этого он обжаривает чеснок в электропечи и после охлаждения измельчает.

Сейчас его "чесночный кофе" продают два магазина в его родной префектуре. Мужчина считает, что его напиток имеет ряд преимуществ – за счет отсутствия кофеина его можно пить беременным и людям, которые любят пить кофе ночью.
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