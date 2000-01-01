16.10 04:22 MIGnews.com

Японец придумали чесночный "кофе"

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74-летний Екитомо Симотаи, житель японской префектуры Аомори, изобрел достаточно необычный напиток, по своему виду и вкусу напоминающий кофе, но производится отнюдь не из кофейных зерен.Как пишет Japan Today, как-то раз более 30 лет назад, когда Симотаи владел кофейней, во время наплыва посетителей ему пришлось готовить стейк с чесноком и обслуживать гостей. Запыхавшись, мужчина не уследил за блюдом и пережарил мясо. Но японец не растерялся и решил поступить перебить вкус горелого мяса – измельчив подгоревший чеснок ложкой и добавив воды, он заметил, что этот напиток напоминает по вкусу горчащий, но кофе.Много лет спустя, уже будучи пенсионером, Екитомо Симотаи решил повторить свой эксперимент и после многих попыток сумел достичь нужного результата. Для этого он обжаривает чеснок в электропечи и после охлаждения измельчает.Сейчас его "чесночный кофе" продают два магазина в его родной префектуре. Мужчина считает, что его напиток имеет ряд преимуществ – за счет отсутствия кофеина его можно пить беременным и людям, которые любят пить кофе ночью.