16.01 11:47 MIGnews.com

Кевина Спейси обвинили в расизме

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Кевина Спейси обвинили в расизме. Сообщает The Daily Mail, ссылаясь на заявление главы охранной фирмы VIP Protective Services Эрла Блю.Компанию Блю наняли в 2012 году для охраны во время съемок первого сезона "Карточного домика". По словам главы охранной компании, его подопечные с первых дней работы начали ощущать на себе расистские проявления Спейси. Был даже случай, когда актер отказался пожимать руку охраннику из-за его цвета кожи.Впоследствии фирма перестала работать с продюсерской компанией, так как ей отказали в продлении контракта. Хотя, как отмечает Блю, у работодателей не было претензий к работе его подчинённых. Позднее менеджер по производству признался, что с фирмой не захотели сотрудничать из-за недовольства Кевина Спейси, он якобы заявил, что больше не хочет видеть "ниггеров" у съемочной площадки.Однако другие сотрудники продюсерской компании Knight Takes King так и не смогли подтвердить эту информацию.Напомним, в прошлом году на американского актера обрушилась волна обвинений в сексуальном домогательстве, что вызвало громкий скандал в Голливуде. В результате, Кевина Спейси отстранили от съемок последнего сезона "Карточного домика", а компании Netflix и MRC выразили намерения окончательно прекратить с ним сотрудничество.