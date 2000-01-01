16.01 11:15 MIGnews.com

В Иране возобновилась работа навигационного приложения Waze

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В Иране возобновилась работа навигационного приложения Waze.Об этом во вторник. 16 января сообщает радиостанция "Кан Бет".В прошлом году приложение было заблокировано в Исламской Республике как "сионистское".Waze было разработано в Израиле и приобретено компанией Google в 2013 году.Отметим, Waze пользуется в Иране значительной популярностью. Многие иранцы были возмущены решением властей.По словам некоторых пользователей, за признанием сионистского приложения может последовать и признание сионистского режима.Правительство Ирана прилагает значительные усилия, чтобы оградить интернет-пользователей от западных идей. Власти блокируют и другие социальные сети, обвиняя оппозицию в использовании их в своих целях.