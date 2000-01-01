16.01 14:17 MIGnews.com

В США семейная пара держала на цепи 13 детей

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В Калифорнии семейная пара держала своих детей в заточении. Родителей задержали. Об этом сообщают местные власти.Как сообщили в полиции, утром 14 января, 10-летней девочке удалось сбежать из дома и позвонить в службу спасения. Спасателям она сообщила, что ее родители удерживают ее 12 братьев и сестёр в заточении, скованными цепями."После короткой беседы с девочкой нашли 57-летнего Дэвида Аллена Турпина и 49-летнюю Луизу Анну Турпин в их доме, откуда сбежал подросток", — говорится в заявлении.Когда полицейские прибыли в дом подозреваемых, они обнаружили, что несколько детей в доме были прикованы к кроватям в темных помещениях с антисанитарными условиями.Семеро детей были в возрасте от 18 до 29 лет. Все жертвы домашнего насилия находились в плохом состоянии: многие долгое время не ели. Сообщается, что их доставили в полицейский участок для допроса, а затем отвезли в больницу для осмотра."Родители не смогли привести логические причины того, почему их дети удерживались таким образом", - отметили полицейские.