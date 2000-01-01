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Фото из соцсети 16.01 22:21   MIGnews.com

В прошлом году Илон Маск побывал на секс-вечеринке

Глава компаний SpaceX и Tesla - Илон Маск - в прошлом году побывал на секс-вечеринке в Кремниевой долине. Об этом сообщает Business Insider.

По данным издания, вечеринка проходила в доме одного из инвесторов Кремниевой долины - 50-летнего предпринимателя Стива Юрветсона.

Как утверждает ведущая телеканала Bloomberg Эмили Чанг, во время вечеринки, гости открыто употребляли наркотики и публично занимались сексом. Однако версию журналистки опровергает другой предприниматель, - Пол Биггар. По его словам, он не видел, чтобы кто-то из присутствующих занимался любовными утехами, однако подтвердил, что действительно видел на вечеринке Илона Маска.

В свою очередь, представитель миллиардера не отрицал, что Маск посещал такого рода "гулянку". Но уверил, что это была корпоративная костюмированная вечеринка, на которой его руководитель побыл несколько часов, проведя деловые беседы, обсуждая планы на будущее с инвесторами, и где то в час ночи отправился домой.

Впоследствии слова представителя Илона Маска подтвердил сам Биггар, заявив, что "секс-вечеринки не начинаются, пока все скучные придурки не пойдут домой".
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