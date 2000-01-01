16.01 15:23 MIGnews.com

Умер трехкратный чемпион КВН Владимир Дуда

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Умер бывший капитан команды КВН Новосибирского государственного университета (НГУ) Владимир Дуда. Об этом сообщила телеведущая Татьяна Лазарева в Facebook ."Сегодня умер наш Вова Дуда. Инсульт. После операции и всех возможных мер, на которые были способны врачи в Новосибирске, сделали все, что нужно было, и все, что могли", — написала она.Ларина знает усопшего еще с 90-х, когда вместе с Дудой выступала в КВН за команду НГУ. По ее воспоминаниям, Дуда был хорошим, веселым, добрым и порядочным человеком. "Я таких редко видела в жизни", - отметила ведущая.Команда Новосибирского университета трижды становилась чемпионом высшей лиги КВН с участием Дуды — в 1988, 1991 и 1993 годах. А с 1997 по 1998 год, он был капитаном команды.