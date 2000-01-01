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Кац совершил поездку на поезде по `дороге царя Давида` 16.01 19:43   MIGnews.com

Кац совершил поездку на поезде по "дороге царя Давида"

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац совершил пробную поездку по первому электрофицированному участку скоростной железнодорожной ветки Тель-Авив – Иерусалим.

Во время поездки министр Кац сообщил, что принял решение назвать данную линию именем царя Давида. Свое решение глава транспортного ведомства аргументировал следующим образом: "Мы улучшаем транспортное сообщение с Иерусалимом и воссоединяемся с историей столицы. Я считаю исторически справедливым назвать новую линию в честь царя Давида, в годы правления которого Иерусалим стал столицей Израиля."

Министр Кац отметил, что введение новой ветки в эксплуатацию намечено на конец марта, канун праздника Песах.

Напомним, что проект скоростной линии Тель-Авив – Иерусалим включает в себя два железнодорожных пути протяженностью 56 километров в каждую сторону. Планируемое время в дроге в одну сторону по маршруту Тель-Авив – Иерусалим - 28 минут, не включая остановку в аэропорту "Бен-Гурион", и это при номинальной скорости движения 160 км\ч. Данная ветка включает ответвление до города Модиин.

Министр напомнил, что это будет первая электрофицированная железнодорожная линия в Израиле. Кац также подчеркнул, что в течение первых трех месяцев со дня открытия линии, для владельцев карточки "рав-кав" поездка по новому маршруту будет бесплатной. Далее на протяжении нескольких месяцев пассажирам будет предоставляться скидка в размере 50%.

Железнодорожная ветка берет начало на станции "Ицхак Навон" («Ха-Ума») в Иерусалиме и завершается станцией «ха-Хагана» в Тель-Авиве. Строительство станции "Ицхак Навон" производится на глубине 80 метров под землёй.

В рамках проекта возведено восемь мостов общей протяженностью свыше семи километров и пять тоннелей общей протяжённостью свыше 39-ти км. Ни линии были возведены: самый длинный в мост в Израиле (мост № 6) протяжённостью 1,25 км, самый высокий железнодорожный мост в стране высотой около 100 м (мост № 10), а также самый длинный тоннель протяженностью 11,6 км (тоннель № 3(.
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