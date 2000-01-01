17.01 03:34 MIGnews.com

Телескоп NASA "Хаббл" запечатлел новую далекую галактику

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Телескопу "Хаббл" удалось снять крупным планом одну из самых древних среди известных галактик во Вселенной.Орбитальная астрономическая обсерватория запечатлела галактику, которая существует на протяжении 500 миллионов лет после Большого Взрыва.Картинка была растянута с помощью гравитационного линзирования так, чтобы разглядеть все детали.Подобные объекты в мощные телескопы обычно видно как мелкие красные пятна.Расстояние и возраст в астрономии неразрывно связаны. Из-за времени, которое требуется свету, чтобы пересечь пространство, мы видим галактику такой, какой она была более 13 миллиардов лет назад, передает Би Би Си.