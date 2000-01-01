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`Самый серьезный убийца` лишил Деми Мур двух зубов | Фото: Twitter16.06 03:13   MIGnews.com

"Самый серьезный убийца" лишил Деми Мур двух зубов

Голливудская актриса Деми Мур показала свое фото, на котором запечатлена без переднего зуба, и рассказала, что лишилась двоих, передает The Hollywood Reporter.

В эфире популярного шоу Джимми Фэллона Мур отметила, что хотела бы винить в этом скейтборд или другие приятные вещи, однако причиной, по ее словам, стал стресс. Она также отметила, что он является одним из самых серьезных "убийц" в США.

"Я потеряла два своих передних зуба. Я хотела бы сказать, что это произошло из-за скейтбординга или что-то на самом деле крутое. Но я думаю, что это то, чем важно делиться. Потому что считаю, в буквальном смысле, вероятно, один из самых больших убийц в Америке, после болезни сердца - это стресс", - заявила 54-летняя Мур.
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