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ДиКаприо пришлось отдать Оскар | Фото: Instagram17.06 04:19   MIGnews.com

ДиКаприо пришлось отдать Оскар

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал подаренную ему статуэтку кинопремии "Оскар" американским правоохранителям, расследующим хищения из государственного инвестиционного фонда Малайзии, передает агентство Reuters.

Минюст США в 2016 году обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием Ди Каприо. В качестве подарка за съемки в фильме Ди Капиро получил от продюсеров статуэтку, выигранную в 1954 году другим легендарным актером Марлоном Брандо.

В заявлении представителей актера говорится, что кроме статуэтки он передал следователям и другие предметы, которые принял в дар для организации благотворительного аукциона.
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