17.06 04:19 MIGnews.com

ДиКаприо пришлось отдать Оскар

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Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо передал подаренную ему статуэтку кинопремии "Оскар" американским правоохранителям, расследующим хищения из государственного инвестиционного фонда Малайзии, передает агентство Reuters.Минюст США в 2016 году обвинил продюсерскую компанию Red Granite Pictures в привлечении похищенных из фонда средств для создания фильма "Волк с Уолл-стрит" с участием Ди Каприо. В качестве подарка за съемки в фильме Ди Капиро получил от продюсеров статуэтку, выигранную в 1954 году другим легендарным актером Марлоном Брандо.В заявлении представителей актера говорится, что кроме статуэтки он передал следователям и другие предметы, которые принял в дар для организации благотворительного аукциона.