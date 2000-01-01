17.06 02:29 MIGnews.com

В Германии создали духи с марихуаной

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Немецкий парфюмер Геза Шоен выпустил новые ароматы Escentric 04 и Molecule 04 c содержанием новой молекулы Javanol. Первый аромат включает ноты марихуаны, а также можжевельника, лабданума, мускуса и другие ингредиенты."Обычно в ароматах Escentric я использовал 35% ключевой молекулы — Iso E Super, Ambroxan или Vetiveril Acetat, однако с молекулой Javanol я решил поступить иначе", - отметил парфюмер.Он подчеркнул, что с Javanol нужно поступать осторожно, иначе он нивелирует другие ингредиенты."Нельзя использовать больше нескольких процентов, иначе он затмит собой всю композицию. В парфюмерии он — как трюфель в кулинарии", - подчеркнул Шоен.