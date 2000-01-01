Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












В Германии создали духи с марихуаной | Фото: Thinkstock17.06 02:29   MIGnews.com

В Германии создали духи с марихуаной

Немецкий парфюмер Геза Шоен выпустил новые ароматы Escentric 04 и Molecule 04 c содержанием новой молекулы Javanol. Первый аромат включает ноты марихуаны, а также можжевельника, лабданума, мускуса и другие ингредиенты.

"Обычно в ароматах Escentric я использовал 35% ключевой молекулы — Iso E Super, Ambroxan или Vetiveril Acetat, однако с молекулой Javanol я решил поступить иначе", - отметил парфюмер.

Он подчеркнул, что с Javanol нужно поступать осторожно, иначе он нивелирует другие ингредиенты.

"Нельзя использовать больше нескольких процентов, иначе он затмит собой всю композицию. В парфюмерии он — как трюфель в кулинарии", - подчеркнул Шоен.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:23
Особые бактерии в сердце помогут пережить инфаркт
23:32
Стивен Кинг сравнил Трампа с дементором
22:15
Скончалась раненная у Ворот Шхем сержант МАГАВа
21:29
ХАМАС: народ продолжает революцию против оккупации
21:21
Эр-Рияд составляет список "жалоб" для Катара
20:49
Скончался экс-канцлер Германии Гельмут Коль
20:35
Пять раненных в результате терактов в Иерусалиме
20:12
Три террориста нейтрализованы в Иерусалиме
18:58
Франция: обнаружена машина с газовыми баллонами и проводами
18:25
Песков: "Санкции против РФ могут навредить многим странам"
17:57
Резкий рост числа потенциальных террористов в Швеции
16:55
Нейтрализован мужчина с ножом у парламента Британии
16:24
Кремль отказывается комментировать убийство аль-Багдади
15:48
Пожар в Лондоне не был преднамеренным
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus