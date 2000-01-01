17.06 03:12 MIGnews.com

Чем опасно обручальное кольцо для мужчин

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Золотое обручальное кольцо вредно носить постоянно, причем касается это исключительно мужчин. Дело в том, что со временем драгоценный металл начинает окисляться и выделять продукты химической реакции. А эти продукты оказывают влияние на мужские половые железы и могут даже приводить к расстройствам в сексуальной сфере. Нормальную работу желез способны нарушить даже доли миллиграмма оксидов золота независимо от пробы. Такой эффект можно значительно уменьшить, если почаще мыть руки и чистить ювелирное изделие, как пишет ladyportal.info.Что интересно, на здоровье женщин золото отрицательного влияния не оказывает. Ученые объясняют это тем, что гормональная и половая системы женского организма лучше защищены от внешних воздействий, а потому окисляющийся металл им не вредит.Особенно опасно носить тесные кольца. Ношение тесного, вызывающего дискомфорт кольца на указательном пальце может вызвать остеохондроз и радикулит. Неудачное украшение среднего пальца может грозить человеку атеросклерозом и гипертонией, а перегрузка мизинца ведет к патологии двенадцатиперстной кишки. Потому, если ваши пальцы за время семейной жизни поправились, нужно обязательно растянуть украшение, и, конечно, не забывайте снимать кольца на ночь.По мнению ученых, золото, из которого принято делать обручальные кольца, оказывает специфическое тонизирующее воздействие на организм, активизирует происходящие в нем процессы.Золотые украшения специалисты рекомендуют носить при ощущении упадка. Кроме того, золото, благодаря его тонизирующему действию, очень подходит дамам бальзаковского возраста и лицам, страдающим заболеваниями сердца. Оно также полезно гипертоникам, так как снижает артериальное давление, а вот серебро им носить нежелательно.На кисти руки более 400 активных точек, которые связаны с почками, печенью и сердцем. На практике врачи иногда сталкиваются со случаями, когда достаточно снять обручальное кольцо с пальца, чтобы человек навсегда расстался с головной болью и бессонницей.А ведь кольца, надетые на определенные пальцы, постоянно воздействуют на биологически активные точки. Существуют примеры, когда бесплодные женщины, распрощавшись с кольцом, наконец смогли забеременеть. По мнению медиков, это происходит потому, что многие минералы и металлы по-разному влияют на организм.