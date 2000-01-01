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ВЦИОМ: Россияне начали меньше употреблять алкоголь | Фото: Thinkstock17.08 02:11   MIGnews.com

ВЦИОМ: Россияне начали меньше употреблять алкоголь

Практически половина россиян за последний год начали меньше употреблять алкоголь, а 39% вообще не употребляют спиртного. Этому свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Социологи отмечают снижение уровня потребления алкоголя в России. По их данным, в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртные напитки, сообщала четверть опрошенных, а в текущем – уже 39% (среди женщин и 18-24-летних – по 47%).

Время от времени выпивают 59% граждан, однако в подавляющем большинстве случаев — не чаще нескольких раз в месяц. В целом по два-три раза в месяц употребляют алкогольные напитки 16% респондентов, среди мужчин – 23% (11% среди женщин). При этом выше всего эта доля среди 25-34-летних и 35-44-летних.

Лишь 4% респондентов признались, что стали больше употреблять алкоголь, об обратном заявили 44% участников опроса.

Комментируя эти данные, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил важность устойчивого снижения доли потребления так называемых "бытовых наркотиков", причем не только алкоголя, но и табака.

"С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни, как самостоятельная ценность, получает все большее распространение. Стоит отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде", — добавил эксперт.

Исследователи также выяснили, что большинство россиян (80%) уверены в негативном влиянии всех видов алкоголя — в той или иной степени. С этим согласна и большая часть тех, кто пьет спиртное — 65%.

В существование безвредного для организма алкоголя верят лишь 15% опрошенных. Такими напитками они считают вино, пиво и коньяк.

Однако, какой способ употребления алкоголя наиболее предпочтителен, для большинства россиян – еще не ясно (58% не смогли дать определенного ответа). Остальные более склонны к тому, что лучше пить часто и помалу (чуть более четверти респондентов), нежели редко, но большими порциями (14%).
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