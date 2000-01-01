16.08 11:20 MIGnews.com

Гейтс пожертвовал на благотворительность 4,6 миллиарда

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Этим летом Билл Гейтс передал на благотворительные проекты 4,6 млрд долларов. Это самое большое его пожертвование с начала века.Согласно данным комиссии по ценным бумагам США, 6 июня предприниматель передал на благотворительность 64 млн акций компании Microsoft, стоимость которых составляет 4,6 млрд долларов.Название компании, которая получила средства, неизвестно, однако отмечается, что чаще всего миллиардер спонсирует благотворительный фонд Bill & Melinda Gates Foundation, который принадлежит ему самому и его супруге.Это самый крупный подарок акциями, которые Гейтс сделал с 2000 года, когда он отдал на благотворительные цели 5,1 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.