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YouTube 16.08 18:19   MIGnews.com

Скончалась актриса Вера Глаголева

В США скончалась известная российская актриса Вера Глаголева. Звезда кино умерла на 62-м году жизни в окружении близких, согласно сообщениям российских СМИ.

Причиной смерти Веры Глаголевой стало онкологическое заболевание, согласно информации источника, близкого к семье артистки.

Отмечается, что в конце мая актриса проходила курс лечения за границей.

Вера Глаголева известна своими ролями в таких кинолентах, как "Бедная Саша", "Выйти замуж за капитана", "Торпедоносцы", "Не стреляйте в белых лебедей…".

Последней работой актрисы стала экранизация пьесы Тургенева "Месяц в деревне" под названием "Две женщины", которая вышла на экраны в 2014 году.
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