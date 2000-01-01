16.08 20:14 MIGnews.com

Дополнительные услуги для водителей в почтовых отделениях

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С ближайшего воскресенья (20 августа) расширяется спектр услуг, предоставляемых водителям в почтовых отделениях страны. Теперь на почте можно будет получить лицензию на владение транспортным средством, выполняющую также функции техпаспорта ("ришайон рехев").На первом этапе услуга будет доступна в 14 почтовых отделениях: в Иерусалиме, Хайфе, Тверии, Афуле, Кирьят-Шмона, Сахнине, Беэр-Шеве, Ашдоде, Холоне, Тель-Авиве, Рамат-Гане и Натании. В начале сентября 2017 нововведение распространится на все почтовые филиалы страны.Напомним, что сегодня в 700 почтовых отделениях Израиля ("Доар Исраэль") уже можно получить новые водительские права. Эта услуга введена в мае 2017 года.Нововведение актуально для тех водителей, у которых срок действия лицензии на владение транспортным средством (техпаспорта) или водительских прав которых истек. Услуга касается также новых документов, отправленных на почтовый адрес, но не дошедших до адресата, а также для тех, чей документ был утерян, украден или поврежден. При необходимости, на почте можно получить временное водительское удостоверение (постоянные водительские права, т.е пластиковая карточка, придёт позже на адрес водителя, зарегистрированный в МВД).Для оформления документов необходимо предоставить удостоверение личности водителя.Отметим, что граждане, водительские права или лицензия на транспортное средство которых "заморожены" (Управлением судебных приставов, судом и т.д), не смогут воспользоваться новой услугой. Также на почте не будет возможности внести изменения в личные данные водителя или технические характеристики транспортного средства в документ.За несколько месяцев десятки тысяч водителей воспользовались новой услугой. В Минтрансе ожидают значительного роста числа обращений в почтовые отделения для того, чтобы воспользоваться дополнительным сервисом.Для удобства водителей, можно заранее заказать очередь на посещение почтового отделения по телефону 171 (Почтовая служба Израиля), посредством сайта "Доар Исраэль" или одноименного приложения для смартфона.Говоря о расширении сервиса, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил: "Предоставление возможности получения водительских прав и лицензии на транспортное средство, а также оплаты за их оформление на почте, рядом с домом или с местом работы, значительно улучшит уровень обслуживания водителей. Это сэкономит им время и сократит очереди в офисах Управления регистрации автотранспорта".Заметим, что новый сервис – часть программы Минтранса по расширению спектра услуг для граждан, не имеющих возможности прибыть в офисы Управления регистрации автотранспорта и предпочитающих сэкономить время.В рамках этой программы для водителей, уже на протяжении нескольких лет, предоставляется возможность заказа водительских прав и техпаспорта автомобиля и оплата этих услуг также посредством Справочного центра Управления регистрации автотранспорта по тел. *5678. Услуга доступна посредством интернет-сайта Минтранса mot.gov.il, и в компьютеризированных автоматах ("ришьёмат"). Эти устройства расположены в более 70-ти филиалах сети Супер-Фарм по всей стране (для этого необходима кредитная карта владельца водительских прав или автотранспорта).