Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Третья женщина обвинила Романа Полански в изнасиловании 16.08 23:01   MIGnews.com

Третья женщина обвинила Романа Полански в изнасиловании

В США еще одна женщина заявила, что ее изнасиловал режиссер Роман Полански.

Выступившую с новым обвинением женщину зовут Робин. На пресс-конференции она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет.

Она является третьей женщиной, обвиняющей Полански в жестоком обращении с детьми.

Известно, что в 1977 году он изнасиловал Саманту Геймер, которой на тот момент было 13 лет. Режиссер признал вину, после чего бежал из США. В июне Саманта Геймер заявила, что судебные разбирательства слишком сильно травмировали ее, и попросила власти закрыть дело.

По словам адвоката Робин - Глории Оллред, срок подачи заявления против Полански истек, однако ее клиентка может выступить по делу Геймер в качестве свидетеля

Также известно, что британская актриса Шарлотта Льюис обвинила Полански в изнасиловании. По ее словам инцидент произошел в 1983 году в Париже, когда ей было 16 лет. Льюис также представляла адвокат Глория Оллред.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:21
Назван продукт, помогающий в борьбе с депрессией
21:50
Большинство французов недовольны работой Макрона
21:23
Улучшится работа общественного транспорта в Мигдаль ха-Эмеке
20:14
Дополнительные услуги для водителей в почтовых отделениях
18:31
Исраэль Кац требует ужесточения мер против Раеда Салаха
18:19
Скончалась актриса Вера Глаголева
17:58
Яир Нетаниягу: левые хуже неонацистов
16:59
Арестованы арабы, пересекшие границу Израиля
16:10
До премьеры в сети появилась новая серия "Игр престолов"
15:55
"США и Британия поставляет отравляющие вещества боевикам"
15:06
Нетаниягу готовит реформу гиюра
15:04
В подземке столицы Венесуэлы прогремело несколько взрывов
14:47
В лондонском аэропорту произошел пожар
14:38
Либерман приказал похоронить террористов на кладбище врагов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus