16.08 23:01 MIGnews.com

Третья женщина обвинила Романа Полански в изнасиловании

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В США еще одна женщина заявила, что ее изнасиловал режиссер Роман Полански.Выступившую с новым обвинением женщину зовут Робин. На пресс-конференции она заявила, что стала жертвой сексуального насилия в 1973 году, когда ей было 16 лет.Она является третьей женщиной, обвиняющей Полански в жестоком обращении с детьми.Известно, что в 1977 году он изнасиловал Саманту Геймер, которой на тот момент было 13 лет. Режиссер признал вину, после чего бежал из США. В июне Саманта Геймер заявила, что судебные разбирательства слишком сильно травмировали ее, и попросила власти закрыть дело.По словам адвоката Робин - Глории Оллред, срок подачи заявления против Полански истек, однако ее клиентка может выступить по делу Геймер в качестве свидетеляТакже известно, что британская актриса Шарлотта Льюис обвинила Полански в изнасиловании. По ее словам инцидент произошел в 1983 году в Париже, когда ей было 16 лет. Льюис также представляла адвокат Глория Оллред.