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Улучшится работа общественного транспорта в Мигдаль ха-Эмеке | Фото: Thinkstock16.08 21:23   MIGnews.com

Улучшится работа общественного транспорта в Мигдаль ха-Эмеке

Со вторника, 29 августа, в транспортной системе в городе Мигдаль ха-Эмек и окрестностях произойдут улучшения. Об этом сообщил министр транспорта и разведки Исраэль Кац.

В рамках изменений, автобусная компания "Супербус" введет в эксплуатацию новые автобусы. В Мигдаль ха-Эмеке будет улучшено внутригородское транспортное сообщение, число автобусных рейсов возрастет на 60%, автобусы будут курсировать чаще. Планируется расширить географию пунктов назначения.

Министр транспорта Исраэль Кац отметил, что улучшения в работе общественного транспорта в Мигдаль ха-Эмеке внесут положительные изменения в транспортную ситуацию в городе. Пассажиры смогут быстрее и с большим удобством добираться до образовательных учреждений, торговых центров и промышленных предприятий. Это нововведение должно увеличить количество пользователей общественного транспорта, улучшить уровень обслуживания, с учетом потребностей пассажиров".

Среди ожидаемых изменений – введение новых и оптимизация работы существующих маршрутов. Например, автобусы № 4 и 5 обеспечат эффективное сообщение между жилыми районами. Маршруты автобусов № 6 и 9, будут усовершенствованы, и обеспечат соединение с промзоной "Саги 2000" и ближайшей железнодорожной станцией "Поезда Долины". В часы пик частота курсирования автобусов будет увеличена. Часы работы маршрутов будут продлены.

Министр Кац заявил, что улучшение работы общественного транспорта в городе проводится в рамках генерального плана, разработанного Управлением общественного транспорта и муниципалитетом Мигдаль ха-Эмека. Это, в свою очередь, часть программы Митранса, направленной на повышение уровня сервиса в общественном транспорте в Израиле.

Мэр города Эли Барда отметил, что новая программа должна значительно улучшить работу общественного транспорта, и станет важной вехой в социально-экономическом развитии этого населенного пункта.

Подробности о работе общественного транспорта будет опубликованы позже. Кроме того, в ближайшее время на остановках, которых коснутся изменения, появятся инструкторы-консультанты. Они будут предоставлять пассажирам всю необходимую информацию.
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