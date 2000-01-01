17.08 00:10 MIGnews.com

Малахов станет новым телеведущим "Прямого эфира"

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Уволившийся с "Первого канала" Дмитрий Малахов переходит на телеканал "Россия 1", где будет вести ток-шоу "Прямой эфир", сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. До настоящего времени ведущим "Прямого эфира" был Борис Корчевников."Малахов будет вести на "России 1" "Прямой эфир", — цитирует агентство собеседника.По словам источника, телеведущий уже познакомился с коллективом, занимающимся созданием программы, а выход новой программы с Малаховым уже запланирован на конец августа.Малахов будет работать на телеканале "Россия 1" не только в качестве телеведущего, но и сопродюсером ряда проектов. Также не исключается, что в ближайшее время может появиться и аналог программы "Сегодня вечером", которую Малахов вел на Первом канале.По информации СМИ вместе с Малаховым на телеканал "Россия 1" в ток-шоу "Прямой эфир" готовится перейти "старая" команда "Пусть говорят" в полном составе.Как ранее сообщал Topnews, 14 августа впервые в эфир Первого канала вышла программа "Пусть говорят" без Андрея Малахова. Новым ведущим стал "новостник" Дмитрий Борисов. Первый выпуск обновленной программы был посвящен карьере Андрея Малахова на телевидении, а также сообщениям СМИ о вероятном уходе телеведущего из нее.