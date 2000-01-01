Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

По предварительным данным актер Дмитрий Марьянов скончался из-за оторвавшегося тромба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы" – сообщил он.
По словам друзей артиста, Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье. Ему вызвали скорую, но она так и не приехала "по техническим причинам". По телефону медики сообщили его друзьям, что "сегодня слишком много вызовов, мы не сможем к вам приехать оперативно". По этому приятелям пришлось вести актера в больницу своими силами, однако по дороге в лечебницу его не стало.
Дмитрий Марьянов прославился своими ролями в фильме "Выше радуги", "День радио" и "Графиня де Монсоро". Также Марьянов служил в театре "Ленком". Играл в спектаклях "Юнона и Авось, "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Сыграл в качестве одного из сценаристов в драмеди "Игра в правду" по пьесе Филиппа Лелуша.