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В Израиле `стирают` возраст шедевров природы ради верующих | Фото: Wikimedia Commons16.10 11:45   MIGnews.com

В Израиле скрывают возраст шедевров природы из-за ортодоксов

Достаточно оригинально решили поступить Общество охраны окружающей среды и Управление природы и парков Израиля, чтобы не "спугнуть" своих потенциальных клиентов-ортодоксов – скрыть реальный возраст геологических объектов, дабы не оскорблять считающих, что нашему миру может быть более 5778 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Лиор Таль после посещения одного из самых запоминающихся объектов естественного происхождения в стране – сталактитовой пещеры Сорек, или Авшалом.

Во время экскурсии ему выдали брошюру, в которой он обнаружил одну любопытную деталь – отсутствие каких-либо упоминаний ее возраста, хотя геологи установили, что ей около 25 миллионов лет.

Он попросил у гида объяснений, на что тот ответил, что это было сделано, чтобы не задевать ортодоксальных посетителей заповедника.

Пост Таля получил сотни комментариев. Некоторых из откликнувшихся утверждают, что это явление достаточно распространено в Израиле. К примеру, во время экскурсий в гроты Рош-ха-Никра об их возрасте тоже умолчивают.

2-ой канал ИТВ подтверждает слова израильтянина. Журналист канала обнаружил, что в официальном англоязычном видео о пещере говорится, что она сформировалась "много лет назад".

"Управление природы и парков предлагает свои объекты общественности во всем ее разнообразии и вне зависимости от вероисповедания. Их посещают также и большое количество ультраортодоксальных граждан. Посещение ими национальных парков - часть их связи с обществом. Руководство парков должно проявлять внимание к потребностям ортодоксального населения", - говорится в сообщении.
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