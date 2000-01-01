16.10 12:47 MIGnews.com

Макрон отберет у Харви Вайнштейна орден Почетного легиона

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Злоключения сексуально ненасытного Харви Вайнштейна никак не закончатся – вслед за исключением из британской и американской киноакадемий, увольнения из собственной кинокомпании и развода с супругой, у американского кинопродюсера могут исключить и из числа французских кавалеров.Выступая на местном телевидении, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении лишить его ордена Почетного легиона."Я инициировал процедуру, чтобы отозвать его орден Почетного легиона. Я попросил канцлера ордена начать дисциплинарную процедуру, определенное решение будет принято", - сказал лидер Франции.При этом он напомнил, о том, что иностранные гражданине не являются полноправными членами ордена, и что к решению отобрать у него награду руководство государства пришло, сделав соответствующие выводы из его порочащих честь действий.Стоит отметить, что орденом продюсер был награжден в 2012 году за работу над фильмом французского режиссера Мишеля Хазанавичуса "Артист".