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Макрон отберет у Харви Вайнштейна орден Почетного легиона | Фото: Disney | ABC Television Group/Flickr16.10 12:47   MIGnews.com

Макрон отберет у Харви Вайнштейна орден Почетного легиона

Злоключения сексуально ненасытного Харви Вайнштейна никак не закончатся – вслед за исключением из британской и американской киноакадемий, увольнения из собственной кинокомпании и развода с супругой, у американского кинопродюсера могут исключить и из числа французских кавалеров.

Выступая на местном телевидении, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о намерении лишить его ордена Почетного легиона.

"Я инициировал процедуру, чтобы отозвать его орден Почетного легиона. Я попросил канцлера ордена начать дисциплинарную процедуру, определенное решение будет принято", - сказал лидер Франции.

При этом он напомнил, о том, что иностранные гражданине не являются полноправными членами ордена, и что к решению отобрать у него награду руководство государства пришло, сделав соответствующие выводы из его порочащих честь действий.

Стоит отметить, что орденом продюсер был награжден в 2012 году за работу над фильмом французского режиссера Мишеля Хазанавичуса "Артист".
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